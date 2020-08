Bei Magstadt überholten das Motorrad und der VW das Fahrzeug des Zeugen, trotz geltenden Verbots und Gegenverkehrs. Mit wohl deutlich überhöhter Geschwindigkeit rasten sie über die B 295 in Richtung Leonberg davon. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West konnte die Polizei den VW-Fahrer stellen. Der Motorradfahrer flüchtete auf die A 8 in Richtung München. An dem Motorrad war ein Kölner Kennzeichen (K-) angebracht. Im VW saß ein 26 Jahre alter Fahrer. Die Ermittlungen dauern an.