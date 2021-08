Einschränkungen bis Mitte September

In der letzten Bauphase wird die Fahrbahn der B 295 in Fahrtrichtung Leonberg voraussichtlich bis Montag, 13. September, saniert. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden in dieser Zeit aber auf die freie Fahrbahnseite im Gegenverkehr geleitet – das Passieren der Baustelle zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und der Einmündung zur Leonberger Straße in Renningen ist also in beiden Fahrtrichtungen möglich. Gesperrt sind hingegen einige Zu- und Abfahrten: So bleibt die Anschlussstelle Warmbronn bis zum Ende der Baumaßnahme am 13. September gesperrt. Auch der Einmündungsbereich der Leonberger Straße in Renningen auf die B 295 ist betroffen.