Weil der Stadt - Bei einem Unfall auf der B 295 zwischen Renningen-Süd und Weil der Stadt ist am Pfingstsonntag ein 51-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Biker war gegen 13.45 Uhr von Renningen kommend in Richtung Weil der Stadt unterwegs, als er wegen eines Staus bremsen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Seine Maschine wurde gegen einen entgegenkommenden Mercedes geschleudert. Der verletzte Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 10 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung war die B 295 rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die anliegenden Feldwege an der Unfallstelle vorbeigeleitet.