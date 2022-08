B 295 bei Renningen Zwei Schwerverletzte bei Pedelec-Unfall

Schlimmer Unfall mit zwei Pedelecs am Sonntag gegen 15.30 Uhr bei Renningen: Eine 64 Jahre alte Pedelec-Fahrerin war hinter einem 50 Jahren alten Pedelec-Fahrer auf einem Feldweg parallel zur Bundesstraße 295 von Leonberg in Richtung Renningen unterwegs. Nach ersten Ermittlungen wollte die 64-Jährige am Auslauf der Gefällstrecke hinter dem Naturtheater den 50-Jährigen links überholen, als dieser plötzlich ebenfalls nach links gefahren sein soll.