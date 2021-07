Weil der Stadt - Glück im Unglück hat der Fahrer eines Sattelzugs gehabt, der am Donnerstagnachmittag mit seinem 15-Tonner zwischen Weil der Stadt und Renningen in einen bis zu zwei Meter tiefen Graben gerutscht oder gefahren ist. Passiert ist der Unfall laut Polizeiangaben etwa 500 Meter nach der Abzweigung zum Ihinger Hof in Fahrtrichtung Renningen.