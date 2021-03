Sechs Menschen werden verletzt

Dabei wurden der Mercedesfahrer, seine 36-jährige Mitfahrerin und die drei im Auto sitzenden Kinder, zwischen drei und acht Jahre alt, verletzt. Die Seat-Fahrerin wurde durch die Kollision in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Auch die Insassen des anderen Fahrzeugs brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus.