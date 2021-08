B 295 bei Leonberg Zufahrt von Brennerstraße gesperrt

Die Arbeiten an der Anschlussstelle Leonberg-West erfolgen von Donnerstagabend, 5. August, bis Montagmorgen, 9. August. In dieser Zeit ist die Einmündung der Brenner Straße in Leonberg auf die B 295 voll gesperrt. So soll eine Überlastung des lokalen Straßennetzes verhindert und die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich gehalten werden. Die Umleitung erfolgt in Leonberg über die Friedhofstraße und Renninger Straße zur Südrandstraße. Der Anliegerverkehr der Brenner Straße ist bis „Am Längenbühl“ frei. Der Verkehr auf der B 295 in Richtung Renningen sowie in Richtung Leonberg wird aufrechterhalten.