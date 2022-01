Weil der Stadt - Am Freitagnachmittag ist es im Einmündungsbereich der Bundesstraße 295 zur Leonberger Straße in Weil der Stadt zu einem Autounfall gekommen. Die 54-jährige Fahrerin eines Mercedes war gegen 13.35 Uhr auf der B 295 in Richtung Weil der Stadt unterwegs und bog trotz roter Ampel in den Einmündungsbereich ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot einer 56-Jährigen, die bei grüner Ampel gerade von der Leonberger Straße auf die B 295 einfuhr. Die Fahrerin des Peugeots wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 20 000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.