Renningen - Am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr ist es in der Renninger Wörnetstraße zu einem Autounfall mit drei beschädigten Autos gekommen. Eine 74 Jahre alte Fiat-Fahrerin hatte versucht, aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einzufahren. Wahrscheinlich übersah sie hierbei einen 61 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der auf der Wörnetstraße unterwegs war, und kollidierte mit diesem.