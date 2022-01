Gerlingen - Zwei Personen, darunter ein vier Jahre altes Kind, sind am Freitag bei einem Unfall in Gerlingen verletzt worden. Dieser ereignete sich gegen 12.45 Uhr in der Siemensstraße, als eine 78 Jahre alte Mazda-Fahrerin vom Parkplatzgelände eines Supermarktes in die Siemensstraße einfahren wollte. Hierbei übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten Mercedes, es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes zur Seite geschleudert und prallte dabei noch gegen eine Parkbank, die ebenfalls beschädigt wurde. Im Mercedes wurden die 30-jährige Beifahrerin sowie ein vierjähriges Kind, das in einem Kindersitz gesichert war, jeweils leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden.