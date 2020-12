Witzige Wortspiele in jedem Satz

Da geht es dann, zum Beispiel im Sommer 2006, um die Fußball-WM in Deutschland. Die Autorin schlüpft in die Perspektive des Schafs, das auf den Fußballplatz stürmt: „Ein Wolltreffer“, geschossen mit einem Ball, der „momentan Klauen und Herzen bewegt“. Evi Schöps gelingen aber nicht nur diese witzigen Wortspiele rund um das Schaf, die sich in fast jedem Satz finden.