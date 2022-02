Autohaus in Leonberg Wegen Sekundenschlaf acht Neuwagen beschädigt

Leonberg - Das waren teure Sekunden: Weil ein 55-Jähriger laut eigenen Angaben am Samstagmorgen in Leonberg (Kreis Böblingen) in einen Sekundenschlaf gefallen ist, hat er acht Neuwagen beschädigt. Er war gegen 7 Uhr mit einer Mercedes Benz C-Klasse nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Gelände eines Autohauses an der Berliner Straße gegen acht Neufahrzeuge der Marke Fiat 500 geprallt. Laut der Polizei hat er dadurch einen Sachschaden von rund 100 000 Euro erzeugt.