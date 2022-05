Autohaus in Leonberg Mercedes-Stern brennt lichterloh

Für Aufsehen hat ein großer brennender Mercedesstern auf einem Autohaus in der Görlitzer Straße in Leonberg gesorgt. Von dem beleuchteten Emblem stieg am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr dichter Rauch auf, woraufhin mehrere Anrufe bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen eingingen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Mercedes-Stern, das sich auf dem Dach des mehrstöckigen Gebäudes befindet, in Flammen. Die Feuerwehr Leonberg konnte das Feuer zügig löschen, womit ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert wurde. Verletzt wurde niemand.