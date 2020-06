Autogottesdienst in Weil der Stadt Statt einem „Amen“ ertönt ein kräftiges Hupen

Nun also – coronabedingt – ein ökumenischer Autogottesdienst, bei dem die Kirchenvertreter an einem improvisierten Altar auf einem Anhänger standen. Weil die Besucher in ihren Fahrzeugen sitzenblieben, konnten laut den Veranstaltern auch Menschen aus Risikogruppen, also etwa Ältere, daran teilnehmen. Und sie durften auch wieder singen, was sonst in den Kirchen derzeit nicht erlaubt ist. Die Auflagen des städtischen Ordnungsamtes verboten allerdings die Teilnahme von Fußgängern, Motorrad- oder Fahrradfahrern. „Wir müssen uns daran halten, das ist eine Premiere für uns alle“, sagte Pfarrerin Eva Ulmer, die sonst in der Brenzkirche in Weil der Stadt predigt. Sie trug ebenso wie ihr Kollege Anton Gruber zum Schutz vor der kräftigen Sonne einen Strohhut.