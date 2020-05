Autobauer in Weissach Porsche baut einen neuen Lichtkanal

„Für den Bau des Lichtkanals ist es notwendig, entsprechende Erdmassen zu bewegen“, sagt Jürgen King, der Leiter der zentralen Bau-Abteilung von Porsche. „Diese werden auf bestehenden Werksflächen zwischengelagert, aufbereitet und in Teilen in anderen Baustellen am Standort wie beispielsweise dem neuen Klimawindkanal wiederverwendet.“ Dadurch werde der Zu- und Abtransport von Erdmassen auf ein Minimum reduziert. Alle Erdbau-Maßnahmen folgen einem vorab entwickelten ökologischen Gesamtkonzept, verspricht King.

Wie viel Geld Porsche in den Lichtkanal investiert, will die Pressesprecherin des Weissacher Entwicklungszentrums nicht verraten. „Seit 2010 haben wir einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in den Bau neuer Gebäude und Anlagen investiert.“ Dazu gehören auch die neue Südzufahrt, ein Klimawindkanal und mehrere Prüfgebäude. Und eben das Prüfstandgebäude für die Lichttechnologie.

Licht wird hochauflösend

Dieses Thema wird in der Branche immer wichtiger. Die bloße Dreiteilung aus Stand-, Abblend- und Fernlicht ist zumindest in der höherpreisigen Sparte lange vorbei. Zu der „rasanten Entwicklung“, die Michael Steiner in diesem Bereich beschreibt, gehörten zum Beispiel hochauflösende Scheinwerfer. Aktuell schon erzeugen Scheinwerfer bei Porsche ihr Licht aus 84 einzelnen LED-Lichtpunkten – und sind dadurch in der Entwicklung noch relativ einfach. Künftig werde sich das auf tausende LED-Lichtpunkte erhöhen, kündigt Michael Steiner an. „So kann die Helligkeit der Lichtpunkte an die Fahrsituation angepasst werden“, erklärt der Entwicklungschef.

Auf der Lichtbewertungsstrecke können die Ingenieure künftig an der Lichtentwicklung und der Lichttechnik tüfteln. Der Asphaltboden bildet dabei die realen Bedingungen auf der Straße ab. Im Lichtkanal lassen sich dadurch unterschiedliche Szenarien sowie Verkehrssituation mit Gegenlicht nachstellen.

Dass der neue Kanal so lang sein muss, liegt am Abblendlicht – dieses können die Entwickler in voller Güte erkennen und testen. Insgesamt ist der Lichtkanal 130 Meter lang und rund 20 Meter breit. Das in dem Gebäude ebenfalls integrierte Lichtmesslabor dient zur Analyse gesetzlicher Lichtwerte.