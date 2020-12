Autobahnparkplatz bei Heimsheim Weihnachtsüberraschung für Brummi-Fahrer

Heimsheim - Ein bisschen Schokolade, ein paar Kekse und dazu Nüsse – diese kleinen Weihnachtspakete haben Mitarbeiter der Friolzheimer Spedition Benzinger am ersten Feiertag an Lkw-Fahrer entlang der Autobahnen von Baden-Württemberg verteilt. „Wir wollen damit Danke sagen“, erklärt Sarah Schmeissing, die die Aktion des Transportunternehmens vor sechs Jahre erstmalig initialisierte und am Freitag selbst mit ihrem Kollegen David Moll auf dem Parkplatz Heckengäu zwischen Heimsheim und Rutesheim verteilte.