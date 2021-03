Autobahnkreuz Stuttgart 100 000 Euro Schaden bei Unfall

Leonberg/Stuttgart - Zwei Leichtverletzte und etwa 100 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmittag auf der A 8 kurz vor dem Kreuz Stuttgart ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war eine Mercedes-Fahrerin gegen 12.15 Uhr in Richtung München unterwegs, als sie kurz vor dem Abfahrtsstreifen zur A 81 aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Fiat Ducato auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Fiat nach vorne geschleudert und fuhr auf den Pkw-Anhänger eines Sprinters auf. Das Gespann knickte dabei ein, wurde nach links geschleudert und prallte in die Leitplanken.