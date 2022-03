Autobahnausfahrt Heimsheim Ein Fitnessstudio fürs Gewerbegebiet?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Haushalt Heimsheim: Personalkosten steigen weiter an

Aber wer soll sich letztlich ansiedeln dürfen? Neben klassischen Gewerbebetrieben, Lagerhäusern, Büros und dergleichen könnten sich auch Tankstellen niederlassen, so Manfred Mezger. „Wir schlagen aber vor, da es im Gewerbegebiet gegenüber schon eine gibt, hier nur eine Elektro-Tankstelle zuzulassen.“ Auch die Ansiedlung von Sportstätten sei zu überlegen, zum Beispiel in Form eines Fitnessstudios. „Das kann im Gemeinderat aber alles noch diskutiert werden“, stellte der Planer klar. „Wir sind heute hier, um zu zeigen, was möglich ist.“

Keine Wohnungen oder Bordelle

Nicht zugelassen werden sollen Wohnungen, also auch nicht für Personal oder Betriebsinhaber, kirchliche oder kulturelle Einrichtungen, Vergnügungsstätten, Sexshops, Bordelle. Auch Einzelhandelsbetriebe werden nicht erlaubt sein. „Man könnte sich hier allerdings ein Hintertürchen offenlassen und für Großhandelsbetriebe zumindest einen Werksverkauf zulassen.“

Auf ein positives Echo stieß der Vorschlag, bei den Gebäuden eine Dachbegrünung zur Auflage zu machen. Denn der Bau des neuen Gewerbegebiets ist selbstverständlich mit großem Flächenverbrauch und Einschnitten für die Umwelt verbunden, auch wenn den Untersuchungen zufolge keine artengeschützten Tiere durch den Bau beeinträchtigt werden.

„Dachbegrünung ist umso wichtiger“

„Wir haben einen dramatischen Artenrückgang“, erinnerte Martin Häcker (Bürger für Heimsheim). „Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass sogenannte Ausgleichsmaßnahmen derartige Einschnitte eben nicht ausgleichen.“ Es handelt sich um Maßnahmen für den Naturschutz, die erfolgen müssen, wenn an anderer Stelle in die Natur eingegriffen wird, zum Beispiel durch neue Baugebiete. Als Ausgleichsmaßnahmen gelten zum Beispiel Aufforstungen, Anlegen von Blühwiesen, Renaturierung von Flüssen und ähnliches. „Eine zusätzliche Dachbegrünung ist daher umso wichtiger“, so Häcker.

Problematisch kann laut Manfred Mezger dagegen das Anlegen von Grünflächen oder Baumbeeten innerhalb des Gebiets werden. „Das ist immer eine Gratwanderung. Wenn man zu viele hat, wird die Fläche kleiner, die man für das Gewerbe hat, der Zweck des Gebiets kann verloren gehen.“