Autobahnanschluss Heimsheim Das Loch im Radwegenetz bleibt noch lange offen

Heimsheim - Radfahrer haben es im Norden von Heimsheim nicht gerade leicht. Entlang der Landesstraße nach Mönsheim gibt es zwischen der Autobahn-Anschlussstelle und dem sogenannten Diebkreisel zur L 1180 keinen durchgängigen Radweg. Daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Denn das Areal wird gerade völlig überplant, und diese Pläne befinden sich erst am Anfang, teilt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Anfrage mit. Umfangreiche Voruntersuchungen laufen gerade. Immerhin ein kleines Ärgernis für Radfahrer ist vergangenes Jahr aber entfernt worden: die fehlenden paar Meter zur Ampel am Gewerbegebiet Kammertal.