Autobahnabfahrt Rutesheim Ein Schnellladepark für E-Autos

Langstreckenkunden statt Citynutzer

Für die EnBW ist dies zwar nicht der erste Schnellladepark, aber dennoch ein besonderes Projekt. Erst kürzlich, Anfang September, wurde in Stuttgart der erste von 16 Schnellladeparks in einem vom Land geförderten Modellprojekt eröffnet – in Uni-Nähe. Im Rahmen dieses Projekts werden „Urbane Schnellladeparks in Baden-Württemberg“ an 16 Pilotstandorten in 15 großen Städten des Landes errichtet. Die Zielgruppe dort sind aber eher E-Auto-Nutzer, die kurze Strecken zurücklegen, sei es zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu anderen Freizeitangeboten.