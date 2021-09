Leonberg und der übrige Altkreis sind von der Sperrung also nur indirekt betroffen. Entsprechend rechnet der ADAC im Stadtgebiet Leonberg sowie in den umliegenden Ortschaften und auf den Bundesstraßen im Altkreis nicht mit großen Belastungen. „Der Schwerpunkt wird sich in der Region um Pforzheim abspielen“, erklärt Julian Häußler, der Sprecher des ADAC Württemberg, auf Anfrage unserer Zeitung. Die dortigen Umleitungsstrecken seien nicht für die üblichen Fahrzeugmengen einer Autobahn ausgelegt. „Die A 8 bei Pforzheim ist eine der meistbefahrenen Strecken in ganz Baden-Württemberg. Täglich fahren hier knapp 90 000 Fahrzeuge, davon knapp 15 000 Lastwagen.“ Außerdem sei ein großer Strom an Rückreiseverkehr zu erwarten.