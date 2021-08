Autobahn bei Pforzheim Die A 8 wird zum Open-Air-Kino

Pforzheim - Im Zuge des Ausbaus der Enztalquerung muss die Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost von Freitag, 3. September, ab 22 Uhr, bis Sonntag, 5. September, voraussichtlich 22 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die dann unbefahrene Strecke, auf der sonst Autos und Lastwagen rollen, will die zuständige Autobahn GmbH Niederlassung Südwest allerdings nutzen – und organisiert am Samstag, 4. September, ein Open-Air-Kino direkt auf der Autobahn. Gezeigt wird, passend zur Location, das Roadmovie „25 km/h“. Vorab sollen in Interviews und mit einem Kurzfilm die kommenden Bauschritte an der Enztalquerung präsentiert werden.