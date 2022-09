Ab Leonberg-West und Feuerbach ist Schluss

Die Sperrung erfolgt in der verkehrsarmen Zeit mitten in der Nacht, um Beeinträchtigungen für Autofahrer so gering wie möglich zu halten. Die Umleitung in Fahrtrichtung Heilbronn erfolgt über die U 1 ab der Anschlussstelle Leonberg-West der A 8 und in Fahrtrichtung München/Karlsruhe über die U 18 ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach der A 81, so die Fachleute.