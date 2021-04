Leonberg - Von der morgendlichen Rushhour bis zum Feierabendverkehr am späten Nachmittag: So lange dauerten die kilometerlangen Staus nach einem Unfall am Montag gegen 7.30 Uhr auf der A 8 am Leonberger Dreieck in Fahrtrichtung München. Betroffen war nicht nur die A 8. Auch auf der A 81 staute sich der Verkehr bis nach Ludwigsburg zurück. Viele Autos nutzten die Leonberger Innenstadt als Ausweichstrecke.