Auszeichnung Wimsheim bleibt Fairtrade-Gemeinde

Mehr als 2000 Kommunen

Mit vielerlei Aktionen machen die Aktiven auch in Wimsheim auf die Initiative aufmerksam. So ist die Steuerungsgruppe beim Bauernmarkt mit einem Infostand vertreten. Veranstaltungen zum Thema fair gehandelte Produkte werden organisiert. Auf dem Straßenfest setzen Vereine Fairtrade-Lebensmittel ein. Und schließlich wird zum Auftakt der „Fairen Woche“ jedes Jahr bei der Einschulungsveranstaltung Fairtrade-Kaffee ausgeschenkt und über das Thema informiert. Wimsheim gehört damit zu einem Netzwerk von Städten und Gemeinden, die weltweit auf Nachhaltigkeit und fairen Handel setzen. Heute umfasst das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns über 2000 Kommunen in insgesamt 36 Ländern, davon rund 650 in Deutschland.