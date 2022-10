Auszeichnung „Vorbild 2021“ Jetzt bekommt die Familie etwas zurück

Neues Trampolin-Angebot

Um Kindern und Jugendlichen während der Coronapandemie und dem damit verbundenen Lockdown Bewegungsmöglichkeiten zu bieten, ersann sie einen Trimm-Dich-Pfad für Kinder mit zehn Stationen, an denen die Übungen auf bunten Tafeln beschrieben wurden. „Die sind inzwischen vom Winde verweht“, berichtet Anja Winkler, die aber schon längst wieder ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche ersonnen hat: Unterstützt von der ehemaligen Bundesliga-Trampolinspringerin Saskia Küsell leitet sie das Angebot „Jump & Fun“, bei dem sich Zehn- bis 15-Jährige auf drei Trampolinen austoben können. Die Sportgeräte hat auf Initiative des Schwäbischen Turnerbundes eine Firma zunächst leihweise für ein Jahr zur Verfügung gestellt.

Präventionsbeauftragte im Verein

Und damit nicht genug: Seit gut einem Jahr ist Anja Winkler auch Präventionsbeauftragte der Spvgg Warmbronn. Zusammen mit Saskia Küsell, dem Fußball-Jugendwart Jochen Nägele und einem weiteren Fußballtrainer hat sie ein Konzept erarbeitet, das Übungsleiter im Umgang mit Kindern sensibilisieren soll. Ein Ehrenkodex und eine Verpflichtungserklärung sind bereits entworfen, von Betreuern im Pfingst-Zeltlager wird zudem ein Führungszeugnis verlangt.

„Mir liegt der Schutz von Kindern am Herzen“, sagt Anja Winkler, die ganz einfach Spaß bei der Arbeit mit den Mädchen und Jungen empfindet. Und wenn sie später einmal in Rente geht, soll damit nicht Schluss sein – ganz im Gegenteil: „Ich liebe es, etwas Neues auszuprobieren, beispielsweise wenn es Input durch einen Newsletter des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) gibt“, erzählt sie. So seien beispielsweise auch das Mini-Sportabzeichen und ein Tag des Kinderturnens als Sonderaktionen im Verein angeboten worden.