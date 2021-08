Auszeichnung des VVS Neuer Busfahrer des Jahres gewählt

Am Busfahren so besonders findet Arnold Steinwand vor allem: die Technik. Die hätte ihn schon vor seiner Schulzeit brennend interessiert, erzählt der Preisträger. Und auch der Kontakt zu den Fahrgästen gefällt ihm an seinem Job. „Es macht einfach Freude, wenn die Leute glücklich sind, entspannte Gespräche im Bus führen, zufrieden aussteigen und zum Abschied Tschüss sagen.“

Kommunikation, das ist der Schlüssel, weiß der Busfahrer. Etwa, wenn morgens Schulkinder seinen Bus stürmen. „Auf Jungs, die auf Randale aus sind, muss man auf Augenhöhe zugehen“, sagt Arnold Steinwand. „Dann entstehen manchmal sogar Freundschaften.“

Unter der Coronapandemie hat der Kontakt zu den Passagieren allerdings stark gelitten. Um die Busfahrer vor Infektionen zu schützen und größere Ausfälle durch viele Krankheitsfälle im Betrieb zu vermeiden, wurden auch in den VVS-Bussen Trennwände an den Fahrerkabinen angebracht. Und auch die Fahrgäste verhalten sich anders. „Vor Corona war der Platz vorne rechts der beliebteste Platz“, sagt Arnold Steinwand. „Jetzt verziehen sich die Leute nach hinten.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Corona-Pandemie

Trotz des vielen Lobes, das es zur Preisverleihung in kleiner Runde gab, betont der 60-Jährige aber auch, dass es in der VVS viele wie ihn gibt – und dass er die Auszeichnung auch stellvertretend für seine Kollegen annimmt, die ebenfalls viel im Job leisten. Dem stimmen Monika Wöhr-Kühnemann und Thomas Hachenberger zu. „Wir haben viele tolle Busfahrer“, sagt der VVS-Chef.

Und die müssen auch viel leisten: Im ganzen VVS-Gebiet sind rund 1600 Busse unterwegs und haben damit einen Anteil von mehr als 50 Prozent am Gesamtangebot des Mobilitätsunternehmens. Damit die VVS besonders mit Blick auf den Klimaschutz ein größeres Angebot schaffen kann, braucht es aber immer wieder neue Kollegen. Auch deshalb sei die Auszeichnung zum „Busfahrer des Jahres“ so wichtig. „Uns ist es wichtig, das Thema zu platzieren“, erklärt Thomas Hachenberger.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wöhr-Standort in Weissach bleibt erhalten

Und Arnold Steinwand? Der fährt fleißig weiter, etwa auf der Linie 634 zwischen Weissach und Leonberg – der ältesten Linie von Wöhr Tours. Aufhören will er erst einmal nicht. Busfahren, sagt Arnold Steinwand, will er „solange es die Gesundheit zulässt“.