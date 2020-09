Ausweisterminal in Leonberg Priorität hat der sichere Umgang mit sensiblen Daten

„Alle Teilnehmer an der Beratung haben eine Onlinebeantragung der Identitätsdokumente sehr kritisch gesehen. Bei der Aushändigung an die Bürger sehen sie aber Potenzial“, sagt Schindler. Auch im Bundesinnenministerium bestehen Bedenken, dass bei einer Onlinebeantragung der Antragsteller nicht eindeutig identifiziert werden kann. Auf dem Rückweg von Hamburg sei ihm in einem Bahnhof ein Paketterminal aufgefallen, erinnert sich Schindler. Warum nicht auch die neuen Personalausweise oder Reisepässe den Bürgern auf diese Weise ausliefern? Das geht rund um die Uhr und ist nicht an die Öffnungszeiten der Verwaltung gebunden.