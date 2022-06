Auswanderer Manfred Schnetzer Die Sehnsucht nach Gerlingen bleibt

Er denkt oft an Gerlingen und Kempten, sagt Manfred Schnetzer. Über seine Verbundenheit spricht er offen. „Man vergisst die Heimat nie.“ Sie bleibe „immer da oben drin“, sagt er und tippt gegen seine Stirn. Trotzdem habe er nie daran gedacht, nach Deutschland, nach Gerlingen oder Kempten zurückzukehren. Auch wegen der sechs Kinder und 13 Enkel, alle sprechen Deutsch. Manfred Schnetzer erzählt von einem „schönen Haus im Grünen am Stadtrand“. „Wir hatten immer viel Spaß und freundliche Nachbarn.“

Tief verwurzelt in Cincinnati

Überhaupt seien die Menschen in den USA „sehr gemütlich“, sagt der 86-Jährige. „Man kann mit jedem reden.“ Er und seine Frau Regina – sie kommt ursprünglich aus Oldenburg – sind tief verwurzelt in Cincinnati. Doch alle drei Jahre sei er seit dem Jahr 1960 in Deutschland gewesen, sagt Manfred Schnetzer. Anno 1992 nur ganz kurz in Gerlingen, vor zehn Jahren dann zwei Tage lang. Seine Freunde und Familienmitglieder leben in Nürnberg und Kempten, Verwandtschaft ist aber auch in Norddeutschland.

In seiner amerikanischen Heimat engagiert sich Manfred Schnetzer für deutsches Brauchtum. Er gehört zum Beispiel der Kolpingsfamilie an und ist der Vizepräsident der Deutsch-Amerikanischen Bürgerliga, die das German Heritage Museum unterhält. Der Liga-Präsident Don Heinrich Tolzmann war es denn auch, der Manfred Schnetzer für das deutsche Bundesverdienstkreuz vorschlug. Was dieser im September 2012 auch bekam, dafür, dass er eine rege deutsch-amerikanische Gemeinde am Leben erhalten hat.

Ein paar Dinge vermisst Manfred Schnetzer

In den USA stehe alles, was Deutsch ist, hoch im Kurs, berichtet Manfred Schnetzer – es gelte als von höchster Qualität. Viele Menschen aus Deutschland würden dort leben, ebenso seien viele deutsche Firmen vertreten. Auf Brot, auf Weiß- und Bratwürste muss Manfred Schnetzer daher nicht verzichten. Dennoch gibt es Speisen, die er in Amerika vermisst. „Leberknödelsuppe und Leberkäs“, sagt er und lacht. Auch freue er sich bei seinen Reisen nach Deutschland immer auf „gute Käsespätzle“.