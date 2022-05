Ausstellungen in Renningen und Flacht „Menschlichkeit“ und eine Versteigerung zum Museumstag

Internationaler Museumstag in Renningen und Flacht: Das Heimatmuseum Flacht beteiligt sich mit einem Museumsfest samt einer Versteigerung zugunsten von Ukraine-Flüchtlingen am internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai. Geöffnet ist das Museum von 11 Uhr an. Organisatorische Unterstützung kommt vom Oldtimerclub Weissach, der in einem kleinen „Showroom“ auf dem alten Schulhof einige seiner fahrbaren „Museumsstücke“ präsentiert. Im Museum selbst können die Dauerausstellung zur Ortsgeschichte, die Sonderausstellung zur „Goldenen Hochzeit“ von Weissach und Flacht und die Galerie Sepp Vees besichtigt werden. Die Veranstaltung ist bewirtet.