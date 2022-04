Ausstellungen im Strohgäu Zwei Künstler namens Heger

„Ich fühlte mich eingeschränkt“

Entdeckt hat er sie allerdings in Stuttgart. Für seine Erklärung muss Thomas Heger ein wenig ausholen. In seiner Studienzeit stand die figürliche Malerei im Fokus. „Klassisch akademisch“ sei das gewesen – ihm jedoch zu klassisch. „Ich fühlte mich eingeschränkt, wollte lieber erfinden und Dinge aus dem Kopf zusammenfügen.“ Also abstrahierte er. Gegenstandslos sei seine Kunst allerdings trotzdem nicht gewesen.

Dann kamen wieder Figuren ins Spiel. Im Rahmen eines Stipendiums am Bodensee anno 2003 beschäftigte er sich mit Steinen, sammelte unzählige – „unabsichtlich“. Und stellte fest, dass sie ein „wunderbarer Gegensatz“ waren zum Glas, das er in dieser Zeit ausnahmslos und in sämtlichen Variationen malte. Mit einem Eimer voller Steine kehrte er zurück nach Stuttgart. „Dort hatte ich aber keinen Bezug mehr zu ihnen“, erinnert sich Thomas Heger.

Er begann, Figuren zu malen, Stuttgarter, beiläufig sollten sie wirken. Unterm Strich habe er die Realität wiederentdeckt und sie eingestreut. „Trotz starker Kontraste versuche ich, die Bildwelt zusammenzuhalten“, sagt Thomas Heger. Für ihn hat Kunst etwa die Aufgabe, mehr Fragen zu stellen, als zu beantworten. Er denke oft über seine Kunst nach – und stolpere dabei über viel. „Es ist ein schöner Zustand der Unruhe, wenn ich nicht weiß, wohin die Reise geht.“ So komme auch Neues hervor.

Die gelbe Farbe mischt er selbst

Ähnlich sieht das Tim Stefan Heger. „Für mich ist eine Arbeit dann interessant, wenn sie auch für mich selbst etwas Überraschendes und Rätselhaftes hat, dem Betrachter Raum für eigene Bilder und neue Assoziationen öffnet“, sagt der Esslinger, der in Korntal-Münchingen aufgewachsen ist. Er zeigt in seiner Ausstellung mit dem Titel „stracks“ insgesamt etwa 40 Werke. Es sind Arbeiten auf Folie und Papier sowie Zeichnungen und Studien. Für diese kleinformatigen Arbeiten aus transparenten Schichten nutzt Tim Stefan Heger die Technik der Collage.

Und bevorzugt gelbe Farbe. Die mischt er selbst, aus Kunstharzlack und verschiedenen Farbpigmenten. Gelb wegen seiner Nähe zum Weiß des umgebenden Raums, erläutert Tim Stefan Heger seine Wahl. Im Umriss der gelben Flächen sind organische, figürliche Formen zu erkennen, zum Beispiel Tiere.

Phänomene und Prozesse beschreiben

Jedoch gehe es ihm mehr darum, Dinge wie Bewegung, Handlung oder Interaktion darzustellen als Tiere, erläutert Tim Stefan Heger. Sein Fokus liege darauf, Phänomene und Prozesse zu beschreiben. Hinzu kommen in den Bildern gezeichnete Linien. „Das Wechselspiel der Ebenen und Schichten hinterlässt einen schwerelos schwebenden Eindruck“, sagt der Esslinger. Der von ihm selbst gewählte zurückhaltende Einsatz der Mittel lasse bewusst Deutungsmöglichkeiten offen. Die Arbeiten sind grafisch, und das aus einem gutem Grund: Unter anderem hat der 54-jährige Künstler freie Grafik studiert.

Die Ausstellung „Ansichtssache“ von Thomas Heger öffnet an diesem Sonntag, 10. April, um 11 Uhr in der städtischen Galerie am Laien in Ditzingen. Auch am Sonntag, aber um 11.30 Uhr, ist in Korntal in der Galerie 4/1 die Vernissage von Tim Stefan Hegers Schau „stracks“.