Ausstellung von Wolfgang Schütz Karikaturen aus der Keplerstadt

Weil der Stadt zu Papier gebracht

Der pensionierte Gymnasiallehrer Schütz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Autor, Vortragsredner, Museumsmacher und Stadtführer einen Namen gemacht. Daneben ist er immer wieder auch als Künstler in Erscheinung getreten. Wandgemälde im Stadtmuseum, Illustrationen für Schulbücher, Wochenblattartikel oder das Narrenblatt, Karikaturen, Fotomontagen, Veranstaltungsplakate und Banner sowie jüngst die Gestaltung der Baustellenzäune am Marktplatz – all dies gehört zu seinem umfangreichen künstlerischen Oeuvre. Dabei versteht es Wolfgang Schütz meisterlich, den Weiler Lokalkolorit und die Protagonisten im Städtle äußerst humorvoll in Szene zu setzen. „Manches“, findet Wolfgang Schütz, „kann man mit dem Zeichenstift einfach besser ausdrücken.“