Ausstellung in Weil der Stadt Jede Entscheidung bedeutet auch Verlust

Vielschichtig ist auch das dreiteilige Werk „Frauenakt in der Badewanne“ von Judit Tomcsik. Mächtig thront das metallene, quaderförmige Behältnis auf dem Boden. Wer sich darüber beugt, entdeckt eine dunkle Schicht, welche den Boden mit einem feinen Muster bedeckt, das an zellenartige Strukturen erinnert. Was es damit auf sich hat? Fällt der Blick auf die Stirnseite der Kapelle, erblickt er den Digitaldruck, der eine unbekleidet in der Wanne liegende Frauengestalt zeigt. Erst das Betrachten des Videos, das auf dem nebenstehenden Bildschirm läuft, stellt aber wirklich den Zusammenhang her. Hier wird gezeigt, wie der Wachsabguss des Körpers der Künstlerin nach und nach schmilzt, seine Form verschwindet und sich in eine andere verwandelt. Nichts bleibt, alles wandelt sich. Auch dieser Mangel an Beständigkeit zählt wohl zum Wesen der „Natur des Mangels“.