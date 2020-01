Ausstellung in Rutesheim Bunte Lebensfreude und heitere Weiblichkeit

Mit einbezogen in den Dialog werden die Musiker Michael Härtter und Thomas Ott. Auf Akkordeon und Gitarre untermalen sie das Ereignis mit warmen Tönen und verwandeln den späten Sonntagvormittag mit viel gut gelauntem Bossa Nova und Jazzstandards in ein gelungenes Programm. Hübner befragt den Bildhauer und die Malerin nach Stil und Technik, die beiden antworten auf verständliche Art und Weise und verfallen dabei nicht in Kunsthistoriker-Deutsch. Was die beiden eigentlich verbinde, will der Moderator wissen. Weick sagt lachend: „Eine gewisse Sympathie“. Und Kupferschmidt lächelt erfreut dazu. In der Tat passen die Arbeiten ganz ausgezeichnet zueinander, denn beide Erschaffer widmen sich gerne dem sogenannten Alltäglichen.