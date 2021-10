Ausstellung in Leonberg Wenn sich die Akropolis bewegt

Dass die Firma in Familienhand bleibt, zeichnete sich schon 1992 ab, als die Tochter Sabine ihre Augenoptikerausbildung begann. Im Anschluss hängte sie ein Studium zur Diplom-Ingenieurin der Augenoptik an – bei eben jenem Bernd Lingelbach in Aalen, der jetzt die Ausstellung der optischen Phänomene im Rathaus präsentiert.

Tochter übernimmt die Geschäftsführung

Bevor sie vollends in das Familienunternehmen einstieg, sammelte Sabine Frederking, die damals noch Fassl hieß, Erfahrungen in der optischen Industrie, darunter bei dem bekannten Hersteller Rodenstock im Bereich Forschung und Entwicklung. 2003 stieg sie ins Geschäft ein, ein Jahr später übernahm sie die Geschäftsführung. Ihre Eltern blieben aber im Laden weiter aktiv. In den USA schloss Sabine Frederking 2014 ihr Studium der Optometrie ab, der Lehre der Messung und Bewertung von Sehfunktionen. Das Team des Familienunternehmens ist heute 13 Köpfe groß, darunter zwei mit dem Titel Augenoptikermeister.

„Umtriebig und offen für neue Ideen“

„Ihr Fachbetrieb hat eine Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus“, stellte Oberbürgermeister Martin Georg Cohn zum runden Geburtstag fest, „Sie vereinen in ihrem Geschäft Medizin und Mode, haben eine eigene Werkstatt, sind umtriebig und offen für neue Ideen.“ Da passte es bestens, dass die Seniorchefin selbst Geburtstag hatte.

Die Ausstellung Augehirn

Worum geht es?

Ganz unterschiedliche Effekte führen dazu, dass die Übermittlung der Bilder zwischen Auge und Gehirn auf Abwege kommt und im Gehirn Informationen landen, die nicht so recht zueinander passen. So sind etwa die von Johannes Kepler beschriebenen unendlichen aperiodischen Muster Teil der Ausstellung.

Wann?

Bis 4. November, werktags von 8.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr, freitags von 8.30 bis 12 Uhr.