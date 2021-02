Ausstellung in Leonberg Warmbronner Biennale wird verschoben

Leonberg - Eigentlich hätte die Vernissage für die 6. Warmbronner Biennale im April stattfinden sollen. Aber wie bei so vielen Veranstaltungen hat die Coronapandemie die Pläne des Kreativ-Teams vom Warmbronner Gemeindeverein durchkreuzt. Ersatzlos ausfallen lassen kommt für das Team aber auch nicht in Frage, denn die beteiligten Kunstschaffenden aus Warmbronn haben seit vergangenem Sommer an ihren Projekten gearbeitet. Die traditionell in der Bücherei stattfindende Kunstschau wird um ein Jahr, auf April 2022, verschoben.