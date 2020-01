Es kommt auf die Gefühlslage an

Viel hat sie sich im Laufe der Zeit künstlerisch angeeignet, war unterwegs und reiste. „Das hat mir gut getan“, schwärmt sie heute. So kam sie in Paris mit Künstlern aus aller Welt zusammen. „Der Austausch mit anderen ist toll“, fährt sie fort. Die Stadt, die Kunst in der Stadt, die Menschen – all das beeinflusste und beeindruckte Iris Flexer tief.

Jetzt ist die Mutter zweier Kinder und dreier Enkelkinder, Merlin, Emily und David, gerne zuhause in ihrem Atelier in Stuttgart. Dort arbeitet sie mal mit Musik, mal in der Stille. Je nach Gefühlslage.

Was, wann, wo

Die Eröffnung ist am Freitag, 24. Januar um 19 Uhr. Zu sehen sind die Bilder noch bis 20. März.