Den Pinsel mit der Kamera getauscht

Die Schau wird am Sonntag, 8. Mai, eröffnet. Gezeigt werden fotografische Arbeiten, die Ausstellung trägt den Titel „Abstrakte Photographie“. Die Vernissage in den Räumen der Galerie des Kunstvereins Korntal-Münchingen beginnt um 11.30 Uhr. Zur Einführung in die Arbeiten spricht die Kunsthistorikerin Regina M. Fischer.