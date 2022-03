Ausstellung in der Wendelinskapelle Eine Künstlerin auf dem Ascheweg

Ausstellung läuft noch bis 27. März

Für Brigitte Tharin ist Malerei in erster Linie ein wunderbarer Arbeitsprozess. „Wie bleibe ich mir treu“ sei ein wichtiges Thema für sie. „Für mich ist es wichtig, dass ich diesen eingeschlagenen Weg bejahe.“ Sie müsse sich nicht mehr anstrengen, um ein Werk für den Kunstmarkt zu erschaffen, sagt sie. Für den sei sie ohnehin zu alt, so die 77-Jährige, die sich selbst als regionale Künstlerin bezeichnet. Doch ihre Bilder finden interessierte Abnehmer, was so mancher rote Punkt bei der Ausstellung zeigt.

Interessierte haben bis zum Sonntag, 27. März, die Möglichkeit, die Ausstellung „Störung Stille“ zu besuchen, die Aschebilder zu betrachten, zu schweigen, zu malen und Tee zu trinken. Die Ausstellung ist am Freitag von 16 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Brigitte Tharin ist selbst vor Ort.

Nähere Informationen zur Ausstellung unter www.kunstforum-weilderstadt.de