Ausstellung im Heimatmuseum Rankbachtal Als die Eisenbahn nach Renningen kam

Renningen - Am 1. Dezember 1869 war es so weit: Der Abschnitt der Schwarzwaldbahn zwischen Ditzingen und Weil der Stadt ging in Betrieb. Die ersten Fahrgäste aus Renningen konnten in der neuen Schwarzwaldbahn Platz nehmen und nach Weil der Stadt fahren. Und sie konnten Richtung Stuttgart fahren. Allerdings mussten die Renninger zuvor einen halbstündigen Fußmarsch bewältigen, um zu ihrem neuen Bahnhof weit außerhalb des Dorfes zu gelangen. Archivunterlagen, die die Mitglieder des Heimatvereins Rankbachtal Renningen und Malmsheim zusammengetragen haben, dokumentieren diese Entfernung zwischen Dorf und Bahnhof.