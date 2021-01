Ausleihe wieder möglich Die Bücher stehen wieder zum Abholen bereit

Beim Abholen im Windfang ist der Mediathek-Ausweis vorzuzeigen. Wer nicht über einen Internanschluss verfügt, kann seine Bestellung auch telefonisch aufgeben unter der Nummer 0 71 59 / 9 48 02 10: montags und samstags von 10 bis 13 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Eine Rückgabe von Medien ist über die Außenrückgabe am Gebäude möglich.

Weissach packt Überraschungspakete

Die Bibliothek in der Zehntscheuer in Weissach bietet einen besonderen Service an. Die Mitarbeiter stellen verschiedene Medienpakete zusammen. Die „Bleib-daheim-Überlebenspakete“ seien eine bunte Mischung verschiedener Medien „to go“, in denen vom Roman und Sachbuch über Hörbücher, CDs, DVDs, Zeitschriften und Lernhilfen bis hin zu Brettspielen vieles enthalten ist. „Eine Alternative für Bequeme und das Lieblingskind aller Bibliothekare ist die Überraschungsbox, wir stellen dann individuell eine Auswahl an Medien für Sie zusammen“, heißt es in einer Mitteilung.

Der Online-Katalog sowie alle weiteren Infos finden sich auf der Internetseite www.bibliothek-weissach.de. Die Weissacher Bibliothek ist für Fragen, Bestellungen und Verlängerungen zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar: unter der Telefonnummer 0 70 44 / 9 36 32 50 oder per E-Mail an bibliothek@weissach.de.

Heimsheimr können „hamstern“

„Medien hamstern“ ist in der Stadtbibliothek in der Zehntscheuer Heimsheim angesagt. Hier funktioniert der Bestell- und Abholservice so: Die Nutzer teilen per E-Mail an info@biblio-heimsheim.de, per Telefon unter der Nummer 0 70 33 / 13 70 90 oder per Fax an die Nummer 0 70 33 / 3 03 08 99 ihre Medienwünsche unter der Angabe des Namens und der Benutzerausweisnummer mit. Der Onlinekatalog findet sich im Internet auf der Seite www.biblio-heimsheim.de. Entliehene Medien können selbstverständlich weiterhin vorbestellt werden. Die gewünschten Medienpakete können dann nach einer Terminvereinbarung kontaktfrei vor der Eingangstüre der Bibliothek abgeholt werden. Auch Neuanmeldungen können kontaktlos erstellt werden. Eine Rückgabe ist über den Medienrückgabekasten am Eingang möglich. Die Medien verbleiben dann drei Tage in Quarantäne.