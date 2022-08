Ausflugtipp Renninger Maislabyrinth Keine Angst vor dem Minotaurus

Sommerwetter sorgt für großen Zuspruch

Seit 2007 gibt es das Maislabyrinth an der Rutesheimer Straße schon. In den vergangenen zwei Jahren musste es wegen der Pandemie pausieren. „Wir hätten einfach nicht kontrollieren können, wie sich die Leute im Labyrinth verhalten.“ Umso größer ist jetzt bei bestem Sommerwetter der Zuspruch: „Die Leute freuen sich einfach, dass es wieder stattfindet.“

Wie am vergangenen Dienstag kommen besonders gerne Gruppen von Kindern, die derzeit in Ferienbetreuung sind. Eine Rasselbande aus einem Hort in Leonberg hat nach rund einer Dreiviertelstunde nicht nur die im Labyrinth versteckten sechs Stempelstationen gefunden, sondern anschließend natürlich auch wieder den Weg nach draußen. Zwischen den über zweieinhalb Meter hohen Maisstauden ist das gar nicht so einfach: „Es war eine Herausforderung, die wir aber gut geschafft haben“, erzählt der kleine Sebastian ganz abgeklärt, nachdem die Gruppe dem Irrgarten entkommen ist.

Nachtlabyrinth im September

Die 23-jährige Carolin Hermann, die gerade inmitten des grünen Wirrwarrs ihren Weg sucht, meint dagegen mit Blick auf ihre Freundin: „Charlotte hat voll die Orientierung.“ Sie selbst schaut dagegen etwas ratlos in den Maiswald. Dass die Freundin den Durchblick hat, muss indes nicht verwundern: Die 22-jährige Renningerin Charlotte Haberland kennt das Labyrinth der Familie Weiß seit Kindesbeinen, wie sie erzählt. „Bisher haben wir jedes Mal rausgefunden“, sagt sie und lacht. Das Ganze sei immer ein großer Spaß.

Das 14. Renninger Maislabyrinth ist noch bis zum 11. September geöffnet. Am den letzten beiden Feriensamstagen, am 3. und 10. September, findet das traditionelle „Nachtlabyrinth“ statt, bei dem ganz Mutige mit Taschenlampen ihren Weg ins Freie suchen können. An den Wochenenden bewirten außerdem verschiedene Vereine die Besucher. Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene. Geöffnet hat das Labyrinth täglich von 11 bis 19 Uhr.