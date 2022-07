Ausflugstipp in Renningen „Schritt für Schritt“ durchs Maislabyrinth

Das Maisfeld liegt an der Straße Vor der Hart, am nördlichen Ende der Rutesheimer Straße. Die Öffnungszeiten sind von 11 Uhr bis 19 Uhr. Eine besondere Aktion ist das Nachtlabyrinth. Am 3. und 10. September ist selbst zu späten Abendstunden noch geöffnet. Eintrittspreise: drei Euro für Kinder, vier Euro für Erwachsene. (kle)