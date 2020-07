Ausfall wegen Corona Alle Hoffnung ruht auf dem 10. Strohländle

Mit Wehmut wird sich Johannes Leichtle an die Sommersamstage der vergangenen Jahre erinnern. Denn egal; ob beim Abba-Revival, bei der Erinnerung an Joe Cocker oder der Reminiszenz an die Beatles: An den Strohländle-Samstagen war der Engelberg der unumstrittene Hotspot des Altkreises. Und nicht nur dann: Programm gab es die ganze Woche über. Die Resonanz war stets positiv.