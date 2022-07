Auseinandersetzung in Eltingen Streit wegen Verkehrsverstoß eskaliert

Am Sonntagnachmittag gegen 17.50 Uhr ist die Polizei wegen einer Schlägerei in der Hertichstraße im Leonberger Stadtteil Eltingen ausgerückt. Ein Autofahrer war im Bereich des Sportparks, an der Kreuzung zur Bruckenbachstraße, mit seinem Wagen über den Fußweg gefahren. Ein weiterer Mann, der auf diesem Weg mit seiner Familie unterwegs war, ermahnte den Fahrer wohl lautstark, dass dieses Fahrverhalten falsch sei. Daraufhin schaukelte sich die Auseinandersetzung so hoch, dass beide Männer aufeinander losgingen. Zum ersten Schlag holte laut Polizei der Autofahrer aus.