Ausbildungsstart in Leonberg Ohne vorheriges Praktikum geht nichts

Der 18-jährige Idris Shabani, der ebenfalls den Hauptschulabschluss hat, kommt über einen kleinen Umweg. Am Berufsschulzentrum Leonberg hat er die Berufsfachschule begonnen. Dann habe er mit einem Arbeitskollegen seines Vaters über Schaal Bad und Design diskutiert, und was er gehört hat, habe ihn überzeugt. „Dieses Handwerk interessiert mich“, sagt Idris Shabani. „Er ist eben ein Schaffer“, hat Ausbildungsmeister Tilo Kraus nach dem Praktikum in Erfahrung gebracht.

Das Schulzeugnis muss stimmen

„Ohne ein oder zwei Praktika im Vorfeld, um zu sehen ob die jungen Leute aufgeschlossen für den Beruf sind und auch handwerkliche Begabungen haben, beginnen wir keine Ausbildung“, sagt Tilo Kraus. Auch die Eltern werden mit eingebunden, und natürlich muss auch das Schulzeugnis stimmen. Denn nur, wer auch den Unterricht an der Gottlieb-Daimler-Berufsschule in Sindelfingen positiv abschließt, bekommt im zweiten Ausbildungsjahr seinen Lehrvertrag in die Lehrlingsrolle der Handwerkskammer eingetragen.

An Bewerbern fehlt es nicht. „Bis zu 25 Anschreiben gehen im Jahr ein. Auch jetzt sind es knapp 20 gewesen“, freut sich Tilo Kraus. Er bildet seit 1993 aus. „Fünf bis sechs Azubis sind immer in der Firma, 2018 sind es sogar neun gewesen“, sagt er im Rückblick. „Auszubilden ist sehr wichtig, damit das in vielen Jahren angeeignete Wissen und die Erfahrung ältere Kollegen erhalten bleiben und um der Fluktuation entgegensteuern zu können.“ Von seinen 29 Mitarbeitern sind sechs, die hier ihre Ausbildung seit 2013 beendet haben.

Die Geheimnisse des Berichtsheftes

Nachdem Azubi Salvatore Catanzano den zukünftigen Anlagenmechanikern das Handwerk des Bauflaschners vorstellt, kommen die Neulinge Idris Shabani und Tobias Schäfer zu Julian Brenner, der auch das Berufskolleg für Anlagenmechaniker besucht. Der Abiturient kann danach die Technikerschule besuchen und hat die Fachhochschulreife. „Es ist ein abwechslungsreicher Beruf mit einer hohen Verantwortung, in dem der Kundenkontakt eine wichtige Rolle spielt“, eröffnet er den beiden, bevor er sie in die Geheimnisse des Berichtsheftes einweist. Diese Dokumentation des Lehrlings und der Firma ist ein wichtiger Nachweis, wenn es zu Streitfällen kommt.

Brenner aus Höfingen? „Die Vermutung ist richtig, der junge Mann kommt aus dem Hause Brenner und Brenner“, schmunzelt Tilo Kraus. Und er sei nicht der erste aus der Firma seines Mitbewerbers. „Aber auch mein Sohn hat bei ihnen die Ausbildung gemacht“, sagt Tilo Kraus. „Es sind Zeichen des gegenseitigen Vertrauens und der Wertschätzung für das Wissen und Können des anderen.“