Ausbildungsmesse Die Interkom gibt es dieses Mal virtuell

Durchweg positive Resonanz

Die Teilnehmer der vergangenen Jahre werden aktuell über das neue Format informiert. Aber auch, wer noch nie dabei war, kann sich anmelden (per E-Mail an sevinc@vfj-bb.de). Das virtuelle Format hat dabei auch einen Vorteil: Anders als in der echten Stegwiesenhalle Renningen oder der Stadthalle Leonberg – die Messe findet jährlich immer abwechselnd in den beiden Städten statt – gibt es im Internet kein Platzproblem. „Bislang ist die Resonanz durchweg positiv“, sagt Evin Sevinc, die Unternehmen freuten sich, dass die Messe überhaupt stattfinde. Denn die Corona-Krise stellt auch die Ausbildungsbetriebe vor Herausforderungen. Die größte dabei ist, überhaupt mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen.