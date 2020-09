Ausbildungsmarkt im Kreis Böblingen Fast ein Fünftel neue Azubis weniger

Handwerk sieht sich krisenfest

„Erfreulich ist, dass trotz Corona und der Folgen viele Handwerksbetriebe die Fachkräftesicherung in die eigenen Hände nehmen und weiterhin ausbilden“, beschreibt Thomas Hoefling, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Region Stuttgart, die Lage. Zurückhaltender in Sachen Ausbildung waren vor allem die von der Corona-Krise stärker betroffenen Gewerke wie Friseure, Bäckereien, Metzgereien und das Kfz-Gewerbe. Deutlich optimistischer sehe es bei den Bau- und Ausbaugewerken wie Stuckateure und Zimmerer oder auch im Elektroniker-Handwerk aus. Auch die Handwerkskammer will sich verstärkt um die Nachvermittlung von Azubis kümmern. In der eigenen Online-Lehrstellenbörse seien noch über 300 freie Stellen gelistet. Das Handwerk sei krisenfest, meint Hoefling.

Noch 501 Ausbildungsplätze frei

Die Agentur für Arbeit meldet 2178 Bewerber um einen Ausbildungsplatz im Landkreis Böblingen. Das sind 129 weniger als im August 2019. Aktuell suchten noch 456 junge Frauen und Männer eine Stelle. Gleichzeitig seien von den 2121 seit Oktober 2019 gemeldeten Ausbildungsstellen noch 501 unbesetzt. Im gesamten Bereich der Arbeitsagentur Stuttgart (Landeshauptstadt plus die Kreise Böblingen, Ludwigsburg, Rems-Murr, Esslingen und Göppingen) sind sogar noch 1946 Stellen unbesetzt

Keine Generation „Corona“

„Eine Generation ‚Corona’, die aufgrund der Krise keine Chance auf eine Ausbildung hat, darf es nicht geben“, meint Andreas Hadler, Präsident der IHK-Bezirkskammer. „Natürlich ist es auch denkbar, dass Unternehmen, die aufgrund der Krise keine Azubis eingestellt haben, im nächsten Jahr wieder ausbilden“, blickt Hadler auf mögliche Entwicklungen.

Als einen positiven Ansatz bewertet Handwerkerchef Thomas Hoefling die vor kurzem eingeführte Ausbildungsprämie. Sie sei „ein wichtiger Schritt, um die Krise nach der Krise zu verhindern und die Fachkräftegewinnung zu unterstützen“. Zumal auch die geburtenstarke Babyboomer-Generation in den kommenden fünf bis zehn Jahren in den Ruhestand gehe.