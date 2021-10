Ausbildungsbörse interkom Infos zum Beruf – virtuell und real

Bereits zum zweiten Mal hat sie die Messe unter Pandemiebedingungen organisiert. Während die Ausbildungsbörse im vergangenen Jahr nur digital stattgefunden hat, wird es jetzt eine Präsenz- und eine virtuelle Messe geben. Schülerinnen und Schüler können sich am Messetag, 7. Oktober, von 9 bis 16 Uhr in der Rankbach- und der Stegwiesenhalle in Renningen bei den Ausstellern über ihre Angebote informieren und mit Mitarbeitern oder den Chefs der Firmen ins Gespräch kommen.