Ausbildungsbörse Interkom In welchen Beruf soll es gehen?

Ein Jahr gab es sie nur virtuell, und auch im Jahr 2021 war noch nicht alles wieder ganz beim Alten. Doch nach pandemiegeplagten Jahren ist die interkommunale Ausbildungsbörse Interkom jetzt im gewohnten Umfang zurück. Jedes Jahr abwechselnd findet die Börse in Leonberg und Renningen statt, Gastgeber ist bei der inzwischen 14. Ausgabe die Stadt am Engelberg. Die Messe, die von sieben Kommunen in Kooperation veranstaltet und vom Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen organisiert wird, öffnet ihre Türen in diesem Jahr am Donnerstag, 13. Oktober. Mehr als 60 Aussteller informieren in der Leonberger Stadthalle über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.